中国6月债市投资需规避资金面趋紧风险--中信证券

路透北京6月4日 - 中国中信证券最新发布的债券市场月报认为，考虑到当前资金面处于紧平衡状态，监管政策以及季末效应的叠加，可能使资金利率在6月份持续呈现偏高的局面，因此需要积极规避资金面趋紧的风险。

从利率产品来看，中长期利率产品收益率仍将延续窄幅波动态势；从信用产品来看，如果跟随资金面收紧出现回升，市场投资者可把握收益率上行后的交易和配置机会。

**经济难言好转**

从5月份的PMI指数看，尽管中采PMI指数小幅上升了0.2，但汇丰PMI指数下降了0.8，两者走势不一致意味着经济并没有全局性的好转。

5月份中采PMI指数的上升主要是由于产成品补库存推动的，新订单和原材料库存指数并没有明显改善。

因此从目前的数据看，难言经济已经好转。预计5月份工业增加值同比将在9.2%左右。

**通胀走势平稳**

5月份商务部食用农产品价格环比下跌了1.7%左右，其中蔬菜类价格下跌最为显着。

此外，统计局50城市食品价格下降了1.1%，农业部统计的农产品价格也出现了下跌。大致可以判断5月份CPI食品价格环比在-1%左右。预计5月份非食品环比在0%左右。因此5月份CPI环比在0.3%左右，同比在2.4%左右。

从目前情况看，通胀很可能仍会在较长一段时期内处于3%以下的水平。

**利率债投资策略**

短期内经济增长的变动并不显着，通胀也处于相对温和的水平，因此基本面对债市的影响有限，关键的因素在于资金面的波动。

考虑到当前资金面处于紧平衡状态，监管政策以及季末效应的叠加可能使资金利率在6月份持续呈现偏高的局面，因此需要积极规避资金面趋紧的风险。

策略上，从利率产品来看，虽然5月份增长数据仍可能小幅走低，但在没有超预期变化，且海外市场风险情绪相对平稳的情况下，中长期利率产品收益率仍将延续窄幅波动态势。

在目前收益率水平上短期内交易机会有限，但若6月份资金面出现超预期紧张，带动中短期品种收益率上行，则可关注其买入机会，等待资金面宽松后的收益率下行。

对于配置型机构而言，由于收益率上行的概率有限，中长期金融债隐含税率也仍在长期均值水平上方，可继续关注金融债的配置价值，但需关注供需力量的转变，适时调整配置节奏和品种。

**信用产品投资策略**

从信用产品来看，对于短融，由于受资金面影响较大，考虑到6月份资金面大概率上将延续紧平衡状况，并且不确定性也将源自理财产品监管新规对信用产品的影响。

若银行理财资金出现断档，且无法通过第三方或第四方顺利融资，则将出现真实卖出行为，流动性最好的短融在这一过程中将首当其冲。目前短融与回购的利差已经降至40-50bp附近，利差保护相对有限。

因此，6月中下旬短融收益率或将面临一定的上行压力；但考虑到资金面大幅飙升的概率也较为有限，短融收益率上行后将出现较好的配置机会，建议交易性机构可根据资金面情况进行波段操作。

对于中票，在当前弱复苏的宏观经济环境下，中票收益率大幅走高的概率较为有限。但考虑到6月份资金面可能出现偏紧的局面，而3-5年AAA中票收益率较国债利差也低于长期均值水平，中票收益率当前的保护空间相对有限，未来或跟随资金面收紧出现回升，建议机构控制仓位，并把握中票收益率上行后的交易和配置机会。

企业债方面，由于与中票相对具备收益率方面的优势，城投债仍然是商业银行理财、基金等投资者较为青睐的选择。

从供给情况来看，考虑到发改委对城投债审批的态度仍较为谨慎，6月份供给恢复尚需一定时间。

同时，在基本面相对偏弱、资金面可能出现收紧的情况下，预计6月份城投债将与中票表现出较为类似的走势，建议机构关注城投债收益率上行后的买入机会。(完)

(整理 钟华; 审校 林高丽)

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