6月末中国全口径外债余额环增2% 部分表明外债去杠杆近尾声（更新版）

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路透北京9月27日 - 中国国家外管局周二称，6月末全口径外债余额环比增长2%，初步逆转自去年二季度以来连续三个季度下降的态势，一定程度上表明中国外债去杠杆进程接近尾声，预计未来中国外债规模进一步企稳。

外管局网站援引有关负责人称，会和央行继续完善宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，在进一步促进跨境投融资便利化的同时，加强事中事后监测分析，防范外债风险。

“根据2016年以来我国全口径外债的变动趋势，预计我国外债规模将随着外债管理改革措施的落地实施而进一步企稳。”外管局新闻稿称。

国家外汇管理局公布数据显示，6月末全口径外债余额为13,893亿美元，较3月末增加248亿美元，从期限结构看，6月末短期外债余额为8,673亿美元，占62%。中长期外债余额5,220亿美元，占38%；短期外债余额中，与贸易有关的信贷占42%。

从2015年外债变动看，除6月末外债余额有小幅上升外，9月末和12月末的外债余额环比分别下降8.9%和7.4%。2016年3月末，中国外债余额降幅放缓，环比下降3.6%。

今年以来，关于境内机构借用外债方面，监管层出台了一系列便利措施，包括推广全口径跨境融资宏观审慎管理，并统一中外资企业外债结汇管理政策，简化资本项目结汇管理政策等。

外管局相关负责人指出，以上改革政策的实施，为跨境投融资提供了便利，进一步丰富了境内市场主体特别是中资企业的融资渠道，降低了融资成本，对解决“融资难、融资贵”问题、支持实体经济发展起到了促进作用。

今年5月3日起，在全国范围内实施本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理，允许金融机构和企业在与其资本或净资产挂钩的跨境融资上限内，自主开展本外币跨境融资；4月底允许中资非金融企业借用的外债资金按现行外商投资企业外债管理规定结汇使用，拉平中外资企业外债资金结汇管理政策待遇。

今年6月，中国全面实施企业外债资金意愿结汇管理，允许企业自由选择外债资金结汇时机，对资本项目收入的使用实施统一的负面清单管理模式，并大幅缩减相关负面清单。

自2015年开始，中国按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）公布季度全口径外债数据。(完)