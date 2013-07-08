数据观测：中国6月M2增幅料续降

* 公布内容: 6月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间，最晚7月15日

--数据要点:

受美国量化宽松政策退出预期增强的影响，预计6月份外汇占款保持低位，料将拉低6月广义货币供应量(M2)年内同比增速。虽然中国经济增长疲弱越发明显，但考虑到历年6月均是贷款发放的旺季，加之国内非金融部门对维持流动性的需要，6月新增贷款较上月或有一定程度上升。

接受路透调查的18家机构预测中值显示，6月末M2同比增速料为15.2%，较上月的15.8%略有回落，但继续高于全年13%的目标；新增人民币贷款在8,000亿元人民币。

“当前利率环境不利于企业和住户存款状况改善，而季节性存款外逃将加剧这一状况，我们预计银行业在7月上旬仍将持续面临明显的流动性压力。外汇占款增长正常化也将在近期内明显拉低M2年内同比增速。总的来说，我们维持年末M2增速略超过13％、较2012年有所下降的判断。”交通银行金融研究中心发布的报告称。

分析师认为，自5月下旬以来的短期流动性紧张的格局会逐渐缓解，不过考虑到外汇占款的下降以及国家仍将坚持控制增量激活存量的稳健的货币政策，预计市场利率很难回落到这次大幅度攀升前的水平。下半年市场的总体流动性环境仍将不如上半年宽松。

在经历近期“钱荒”后，为安抚市场，中国央行公开市场本周连续第二周未进行任何操作，从而实现连五周净投放。不过业内人士表示，这并非表明央行紧平衡的政策立场发生转变，未来在密切观察国内流动性和基本面状况的同时，公开市场将继续发挥稳定器的作用。

央行行长周小川近日表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。

分析人士指出，短期流动性稳定预期确有进一步增强，然短期市场还将面临大额存款准备金清算、财税缴款等冲击，估计月中前重启公开市场操作的可能性并不大。宏观政策将更多地体现“调结构”，做到“用好增量盘活存量”。

央行稳健的货币政策将延续，中央政府也将保持调整经济结构的首要诉求。交行报告认为，这意味着难以期待大规模外生性信贷需求，及公开市场操作将持续作为央行的首要工具，并在使用上保持谨慎。展望全年，地方政府带动的固定资产投资将受到持续抑制，而利率市场化、央行的货币中性取向、私人部门去杠杆的现象也将持续限制银行业的信贷投放速度，维持全年信贷投放适度增加的判断。

7月1日发布的2013年第七期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国基准利率及存款准备金率仍维持不变预期。中国经济增速放缓但降速相对温和，且6月流动性异常紧张状况7月再现的可能性降低，则有望推动当前严重倒挂的收益率曲线形态得到一定修复。

中国国家信息中心最新发布的宏观经济报告称，中国宏观经济下半年将保持中速平稳增长态势。预计今年GDP增长7.6%左右，CPI上涨2.5%左右。

--调查结果:

6月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构

数

广义货币供应量(M2)同比% 15.2 14.1-15.6 15.8 13.6 21

新增人民币贷款(亿元) 8,000 6,000-9,425 6,674 9,198 20

人民币贷款余额同比% 14.1 14.0-14.8 14.5 16 11

以下为本次路透调查结果：

M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款

(亿元人民币) 余额 (同比

%)

澳新银行 15.6 8,000 ～

交通银行 14.6 8,000 14.0

西班牙对外银行 15.4 8,500 14.1

凯投宏观 15.0 6,000 ～

国开证券 15.3 7,900 14.3

建设银行 14.9 9,000 14.2

中金公司 15.0 8,000 ～

光大证券 15.5 8,000 ～

高盛 14.8 9,000 14.3

高频经济 15.4 9,425 ～

华宝信托 15.0 8,000 14.0

兴业银行 14.1 8,000 14.0

ING 15.4 8,150 ～

摩根大通 15.2 8,500 ～

OCBC 15.1 8,000 ～

北京领先国际金 15.3 ～ 14.2

融

上海证券 15.0 6,000 14.8

申银万国 15.4 8,300 14.1

法兴银行 15.0 7,000 ～

渣打银行 15.2 8,000 ～

瑞银 15.4 8,800 14.1

(完)

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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