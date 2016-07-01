中国6月官方制造业PMI为50 较上月微降0.1个百分点--国家统计局

路透北京7月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50，低于上月的50.1；路透调查预估中值为50。

值得关注的是，目前国内外市场需求持续偏弱，实体经济发展动力仍显不足。当月新订单指数为50.5%，连续三个月回落；主要原材料购进价格指数连续两个月大幅回落至51.3%。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河称，“受世界经济增长疲软、美国加息预期、欧美等国家贸易保护措施、英国脱欧等因素影响，近期制造业外贸走势偏弱。新出口订单指数为49.6%，连续三个月回落；进口指数为49.1%，比上月下降0.5个百分点，连续三个月位于临界点以下。”

分企业规模看，6月大型企业PMI为51.0%，比上月上升0.7个百分点，持续高于临界点，走势总体平稳；中型企业PMI为49.1%，比上月下降1.4个百分点，降至临界点以下；小型企业PMI为47.4%，比上月下降1.2个百分点，继续位于临界点以下。中小型企业PMI回落幅度较大，表明其生产经营中的困难更为突出。

同期从业人员指数为47.9%，比上月下降0.3个百分点，仍位于收缩区间，表明制造业企业用工量持续减少。原材料库存指数为47.0%，比上月下降0.6个百分点，位于临界点以下，表明制造业主要原材料库存量降幅有所加大。

该指数连续四个月处于50荣枯分水岭上方。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

____________2016年___________ _____________2015年_______________

6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

PMI(%) 50 50.1 50.1 50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50 50.2

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）