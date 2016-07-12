1-6月中国实际使用外资FDI同比增5.1% 高技术服务业增幅较大

路透北京7月12日 - 中国商务部周二公布，1-6月，中国实际使用外资金额（FDI）4,417.6亿元人民币（折694.2亿美元），同比增长5.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。高技术服务业和高技术制造业吸收外资双增长，高技术服务业增幅较大。

商务部网站刊登的新闻稿称，6月当月全国新设立外商投资企业2,531家，同比增长8.5%；实际使用外资金额982.1亿元人民币（折152.3亿美元），同比增长9.7%。

商务部外资司负责人指出，上半年全国吸收外资总体保持增长，高技术服务业和高技术制造业吸收外资双增长，高技术服务业增幅较大。

1-6月，服务业实际使用外资3,107.9亿元人民币（折489.4亿美元），同比增长8%，在全国总量中的比重为70.4%。其中，高技术服务业实际使用外资537.4亿元人民币（折84.7亿美元），同比增长99.7%。在高技术服务业中，信息技术服务、数字内容及相关服务、研发与设计服务实际使用外资涨幅较高，同比分别增长305.9%、67.9%和34.9%。

制造业实际使用外资1,248.5亿元人民币（折195.3亿美元），同比下降2.8%，在全国总量中的比重为28.3%。

主要来源地投资保持稳定增长。1-6月，前十位国家/地区（以实际投入外资金额计）实际投入外资总额656.5亿美元，占全国实际使用外资金额的94.6%，同比增长2.8%。其中，美国、英国、德国增幅分别为136%、105.3%和90.3%。

西部地区吸收外资增幅较高，东部地区保持稳定。新设立及增资的大型企业数量较多。1-6月，新设立投资总额超过1亿美元的大型外商投资企业380余家，增资超过1亿美元的企业210余家。

投资额较大的行业既有新材料、新能源汽车及电池、飞机零部件、集成电路和芯片等研发生产的制造业，也包括医疗、养老、电子商务、云计算、物联网技术研发及应用等服务业。 通过外资并购方式实际使用外资继续增长。1-6月，以并购方式设立外商投资企业674家，实际使用外资金额921.7亿元人民币（折140.1亿美元），同比分别增长5.2%和14.2%，占比分别为5%和20.9%。

以下为历史FDI数据实际投资额及同比变动(%)

金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%）

2016年

6月 152.3 982.1 9.7

5月 88.9 567.7 -1

4月 98.9 625.7 6.0

3月 129 823.4 7.8

2月 84.4 536.3 1.8

1月 140.7 882.5 3.2

2015年

12月 122.3 770.2 -5.8

11月 103.6 649 1.9

10月 87.7 546.8 4.2

9月 95.6 594.7 7.1

8月 87.1 542 22

7月 82 506 5.2

6月 145.8 895.7 0.7

5月 93.3 573.5 7.8（完）