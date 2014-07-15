中国6月FDI同比再现正增长 外贸目标经努力可实现--商务部

路透北京7月15日 - 中国6月实际使用外资（FDI）同比再度呈现正增长，商务部重申，跨境投资出现短期波动属于正常，从中长期来看相对客观一些；并预计今年中国对外非金融类直接投资有望实现10%左右增长。

商务部新闻发言人沈丹阳周二在例行新闻发布会上并称，总体来看目前出口企业信心持续高涨，下半年外贸增速预计将有明显回升，全年7.5%左右的外贸增长目标经过努力可以实现。

“仅就美国的数据来说，今年上半年美国对华实际投资确实是有所下降。我们认为，这应该是一种短期的数据波动，这种波动是正常的，”他表示，“对于跨国直接投资的态势，我们历来主张应该从一个比较长时期给予观察。”

商务部数据显示，6月实际使用外资金额144.2亿美元，同比增长0.2%；整个上半年，实际使用外资633.3亿美元，同比增长2.2%，外商投资新设立企业同比增3.2%至10,973家。

其中，上半年美国对华投资17.4亿美元，同比下降4.6%，来自欧盟和东盟的投资分别下降11.2%和19.2%，日本对华投资下降48.8%；但韩国和英国对华投资分别为28亿美元和7亿美元，同比分别增长45.6%和76.4%。

沈丹阳并进一步解释称，无论是中国对外投资，还是外国对华投资可以发现，某一个阶段某几个月突然一个数据很高的增长或者数据下降，是因为有时候会出现几个项目金额比较大的变动，“所以出现这种波动不能就一两个月来看，要有一个中长期，比如半年、一年时间来看会比较客观一些。”

商务部提供的数据细节并显示，整个上半年服务业实际使用外资352亿美元，同比增长14.8%，在全国总量中的比重为56%；制造业实际使用外资228亿美元，同比下降13.9%，占比为36%。

不过，对外直接投资方面，今年上半年境内投资者对外非金融类直接投资433.4亿美元，同比下降5%。

对此，沈丹阳解释称，这一方面是受到全球经济波动、中国对外投资结构性调整等趋势性因素的影响，另一方面主要是受基数、宏观经济因素、汇率波动和国际市场价格变动等短期因素的影响，并不意味着全年对外投资会出现下降。

“未来中国对外投资的增速如果略有放缓，也是一种正常的调整，这是趋势性的因素，”他说，但另一方面，随着有利于加快企业对外投资的改革措施再出台，经济企稳向好以及一些大型跨国并购项目的交割实施，“今年对外直接投资有望实现10%左右的增长。”

截至6月底，中国累计非金融类对外直接投资5,690亿美元。

**外贸增长目标经努力可实现**

中国6月出口同比增长7.2%，进口同比增长5.5%，双双低于预期；上半年来看出口同比仅增长0.9%，进口增长1.5%。今年要实现7.5%左右的进出口增长目标依然任务艰巨。

沈丹阳在谈到中国外贸表现时称，由于外贸稳增长政策激励效应逐步显现，且发达国家市场主要需求回升，从欧美日经济和进口需求的增长来看都可以发现这个增长是实实在在的，而且去年前四个月高基数的效应也在逐渐减弱。

同时，根据最近商务部到地方及企业调研的情况看，以及商务部对3,000家重点外贸企业的问卷调查情况看，总体判断，出口企业的信心在持续高涨，出口企业现在对增长还是很有信心的。

“下半年外贸进出口增速将会明显回升，全年增速将会呈现出一个前低后高的走势，”沈丹阳称，“如果剔除由于去年年初贸易的异常增长所导致过高基数的因素，全年7.5%左右外贸增长目标经过努力是可以实现的。”

随着全球经济逐渐步出危机阴影，许多人认为中国出口复苏会非常值得期待。但在中国国内券商--海通证券看来，中国“出口复苏论”存在四大误区，其预计未来中国出口仅是保持平稳，不宜过度乐观。

“广交会可以是中国外贸形势的风向标，5月初刚结束的广交会，采购商到会量和出口成交量连续两届双双下降，未来中国出口或仅是保持平稳，不宜过度乐观。”海通宏观首席分析师姜超在最新研究报告中指出。（完）

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(发稿 沈燕；撰写 乔艳红; 审校 张喜良)

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