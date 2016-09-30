6月末中国对外金融净资产16636亿美元 较3月末增3%--外管局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月30日 - 中国国家外汇管理局周五称，6月末中国对外金融资产63,114亿美元，对外负债46,477亿美元；对外净资产16,636亿美元，较3月末增长486亿美元，增幅3%。
外管局发布最新中国国际投资头寸表显示，6月末对外金融资产中直接投资资产12,515亿美元，证券投资资产3,065亿美元，其他投资资产14,441亿美元，储备资产33,032亿美元。
而在负债中，直接投资负债29,082亿美元，证券投资负债7,839亿美元，其他投资负债9,437亿美元。
按SDR（特别提款权）计值，6月末中国对外金融资产45,119亿SDR，对外负债33,226亿SDR，对外净资产11,893亿SDR。SDR计值的数据是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。
中国3月末对外金融资产中直接投资为11,914亿美元，证券投资2,966亿美元，其他投资为14,255亿美元；而在负债中，直接投资为28,809亿美元，证券投资7,898亿美元，其他投资为9,300亿美元。(完)
参看详情，请点选国家外管局网站：www.safe.gov.cn/
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。