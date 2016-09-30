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中国财经 | 2016年 9月 30日 星期五 16:36 BJT

6月末中国对外金融净资产16636亿美元 较3月末增3%--外管局

路透上海9月30日 - 中国国家外汇管理局周五称，6月末中国对外金融资产63,114亿美元，对外负债46,477亿美元；对外净资产16,636亿美元，较3月末增长486亿美元，增幅3%。

外管局发布最新中国国际投资头寸表显示，6月末对外金融资产中直接投资资产12,515亿美元，证券投资资产3,065亿美元，其他投资资产14,441亿美元，储备资产33,032亿美元。

而在负债中，直接投资负债29,082亿美元，证券投资负债7,839亿美元，其他投资负债9,437亿美元。

按SDR（特别提款权）计值，6月末中国对外金融资产45,119亿SDR，对外负债33,226亿SDR，对外净资产11,893亿SDR。SDR计值的数据是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。

中国3月末对外金融资产中直接投资为11,914亿美元，证券投资2,966亿美元，其他投资为14,255亿美元；而在负债中，直接投资为28,809亿美元，证券投资7,898亿美元，其他投资为9,300亿美元。(完)

参看详情，请点选国家外管局网站：www.safe.gov.cn/

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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