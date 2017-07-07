估值因素带动6月末中国外储继续回升 未来外储料维持稳定

路透上海/北京7月7日 - 中国央行周五公布，6月末中国外汇储备为30,567.89亿美元，环比增加32.22亿美元，为连续五个月回升，但升幅明显收窄，5月为增加240.34亿美元。据路透测算，如果扣除估值因素，6月外储仍出现一定程度的减少；但考虑到跨境资金流动趋稳，未来外储将维持稳定。

6月当月主要储备货币中的欧元、日元和英镑兑美元分别升值1.62%、贬值1.42%和升值1.06%，而6月当月美指则下跌1.34%。假设中国外汇储备的币种构成与全球外汇储备类似，那么6月由于汇率波动造成外汇储备估值大约增加99-108亿美元。

这就意味着，6月监管层因调控外汇市场所导致的外储减少约为66-76亿美元，而上月监管调控导致的外储增加规模约为42亿美元。

“6月，中国跨境资金流动延续稳定势头，外汇供求仍保持相对平衡状态；国际金融市场上，非美元货币相对美元总体升值，资产价格小幅变动，外汇储备所投资的货币和资产之间发挥了此消彼长的分散化效应，外汇储备规模小幅微升。”外管局网站刊登的答记者问称。

答记者问并指出，中国经济增长的稳定性和协调性在不断提升，从产业支撑、发展动力、发展信心、发展环境等多个方面分析，中国经济运行总体平稳、稳中向好的态势将继续巩固、持续。

“随着金融市场扩大开放，外汇市场健康发展，市场预期稳定，跨境资金流动和外汇市场供求基本平衡，将进一步推动外汇储备规模保持稳定。”答记者问称。

交行金融研究中心高级研究员刘健亦指出，6月美、欧、日长期国债收益率均有所上升，债券价格下跌一定程度上对冲了汇率估值作用。加之夏季出境旅游购汇增加，以及境外上市的中国公司年中集中派发股息等季节性因素，也抵消了一部分汇率估值的拉对作用。因此，6月外储增幅远低于4-5月。

“短期内美元指数进一步下跌空间有限，汇率估值对外汇储备贡献度可能下降，并可能成为外储回升的重要制约因素。但在人民币汇率定力增强背景下，资本外流对外储的负面影响也较小，预计外储或将基本稳定。”刘健称。

中国央行更新的数据并显示，以SDR计值的6月外汇储备为21,969.36亿SDR，较上月减少88.88亿SDR，上月为减少38.63亿SDR。

今年中国外汇储备累计增加462.72亿美元，2016年全年外储减少3198.45亿美元，降幅达9.6%，为连续两年下降，但较2015年5,126.56亿美元的减少额所收窄。今年以来以SDR计值的外储亦减少424.79亿SDR。

央行同时公布，6月末官方储备资产中黄金储备为735.85亿美元，环比减少14.19亿美元；以盎司计，6月末黄金储备为5924万盎司，连续九个月维持在该水平。

中国央行自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于IMF网站，其中2016年6月USD/SDR=0.718707，5月的USD/SDR=0.722376。（完）