中国跨境资金流动将保持稳定 人民币汇率预期总体趋稳--外管局（更新版）

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
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路透北京7月21日 - 中国国家外汇管理局发言人王春英周四称，目前中国外汇储备充裕，抵御跨境资本流动压力较强，未来有信心保持跨境资金流动稳定。不过跨境资本流动波动性增加将是常态。
外管局国际收支司司长王春英并在发布会上表示，人民币贬值预期逐渐减弱，汇率预期总体趋向稳定。近一段时期，受市场供求和一篮子货币汇率变化的双重影响，人民币对美元汇率有所贬值，但对一篮子货币汇率仍保持了基本稳定。
外管局并公布，6月银行结售汇逆差128亿美元，与上月水平基本相当；1-6月累计结售汇逆差1,738亿美元。总体看，2016年上半年人民币汇率保持基本稳定，中国跨境资金流出压力逐步缓解。
王春英指出，银行结售汇和涉外收付款总体仍呈现逆差。从银行结售汇数据看，一季度逆差1,248亿美元，二季度逆差大幅收窄至490亿美元，其中，月度结售汇逆差由1月的544亿美元，逐步回落到5、6月的125亿和128亿美元。
她称，上半年结汇率上升，市场主体持汇意愿有所减弱。同时售汇率下降，部分渠道的外汇融资规模回升。
她透露，今年一季度经常账户顺差与同期国内生产总值之比为1.6%，历史最高曾达到10%左右，目前是处于国际公认的合理水平。而非储备性质的金融账户日益成为中国跨境资本流动的主力。未来中国跨境资本流动总体仍会主要反映国内经济基本面。
对于英国脱欧，王春英认为，脱欧公投后，国际金融市场避险情绪也明显加重，人民币兑美元汇率有所贬值，但中国跨境资金流动和境内外汇供求状况基本稳定，说明汇率对市场供求的调节作用进一步增强。
她同时指出，目前尚未发现英国脱欧对跨境资金流动产生非常大的影响，中长期也不会改变中国跨境资金流动保持基本稳定的大局；此外，英国脱欧对中英、中欧贸易、投资的影响不会在短期内立刻显现，“英国脱欧的影响是复杂的，应该会有逐步显现的过程。”（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
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