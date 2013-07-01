中指院：6月百城住宅均价环比13连升 同比涨幅扩大至7.4%

* 6月百城新建住宅均价环比13连升但涨幅续收窄

* 房价同比涨幅进一步扩大至7.4%

* 土地市场高温之下，下半年房价上涨压力不小

路透北京7月1日 - 中国房价持续上升，中国指数研究院周一公布数据显示，6月百城新建住宅均价连续13个月环比上升，升幅略微缩窄，同比涨幅则进一步扩大。近期土地市场持续回暖，令未来房价仍面临上涨压力。

报告称，6月全国100个城市新建住宅平均价格环比上涨0.77%；同比涨幅则进一步扩大至7.4%，5月为6.9%。

中指院称，6月以来，银行间货币流动性趋紧，SHIBOR（上海银行间同业拆放利率）创下历史高点，个人房贷政策因信贷额度不足略有收紧，如首套房利率优惠减少、批贷周期延长、部分商业银行停贷等。此外，“国管公积金”因“系统升级”从6月中旬暂停房贷申请，北京市市管公积金政策也有收紧。

“在宏观经济增长不确定预期增强和货币流动性紧张的背景下，多个城市新房供应量继续增加，推动房价涨幅继续微幅缩小。”报告称。

百城之中，环比上涨较前月减少6个，为71个，其中涨幅在1%以上的有26个，较上月减少17个。

不过综合近期市场表现看，未来房价上涨的压力仍偏大。中指院指出，多个城市新房、二手房的成交量近期逐渐企稳增长，表明购房需求仍较为旺盛；品牌房企销售业绩增长显着，资金状况和抗风险能力较强，降价促销的动力不足；热点城市土地市场持续升温，少数区域再次出现地价超过周边房价的情况。

“展望下半年，央行表示‘合理调节流动性，维护货币市场稳定’，在需求推动、土地市场高温等众多因素的推动下，房价上涨压力依然较大。”中指院称。

中国楼市的调控新政并没有让开发商看淡后市，土地市场在5月愈发活跃，不时有“地王”诞生，规模房企拿地尤为积极。由于部分三四线城市房地产市场趋饱和，面临库存高企的困境，不少开发商今年重归一二线城市，使得本就稀缺的一二线土地市场竞争更为激烈。如近日恢复挂牌出让的北京准地王丰台区花乡夏家胡同住宅用地，起拍价由13.1亿元加至13.59亿元。

此外，一二线城市房价上涨压力仍不小。数据显示，北京、上海等十大城市住宅均价环比上涨1.01%，亦较5月的1.05%略微缩小，同比则上涨9.93%，继续高于全国均值，环比涨幅最大的城市为广州，涨2.74%，南京、北京、深圳涨幅在1.5%-1.7%（含1.5%）之间。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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