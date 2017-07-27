中国6月工业利润增速回升 融资成本存在上升压力需进一步关注（更新版）

路透北京7月27日 - 受生产销售增长加快、购进价格涨幅回落等影响，中国6月份规模以上工业企业利润同比增长19.1%，增速比5月份加快2.4个百分点。

中国国家统计局周四称，供给侧结构性改革成效明显，也让企业效益持续好转，利润率同比上升，负债率继续下降，但融资成本存在上升压力，需要进一步关注。

“6月份规模以上工业企业财务费用同比增长9.7%，增幅比5月份上升4.6个百分点，一定程度反映出融资成本存在上升压力，需要进一步关注。”国家统计局工业司何平博士解读称。

数据显示，1-6月份规模以上工业企业利润同比增长22%，增速比1-5月份放缓0.7个百分点。负债率则继续下降，6月末规模以上工业企业资产负债率为55.9%，同比下降0.8个百分点。

1-6月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额8,054.5亿元，同比增长45.8%；集体企业实现利润总额212.8亿元，增长4.9%；股份制企业实现利润总额25,658.4亿元，增长23.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额8,646.3亿元，增长18.9%；私营企业实现利润总额11,887.5亿元，增长14.8%。

在41个工业大类行业中，38个行业利润总额同比增加，三个减少。主要行业利润情况如下：煤炭开采和洗选业利润总额同比增长19.7倍，农副食品加工业增长6.6%，纺织业增长5.1%，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长26.7%，化学原料和化学制品制造业增长33.1%。

非金属矿物制品业增长25.4%，黑色金属冶炼和压延加工业增长96.4%，有色金属冶炼和压延加工业增长52.7%，通用设备制造业增长18.9%，专用设备制造业增长25.4%，汽车制造业增长11.7%，电气机械和器材制造业增长9.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长17.1%，石油和天然气开采业由同期亏损转为盈利，电力、热力生产和供应业利润总额同比下降34.6%。

同时利润增长结构明显改善。6月份，全部规模以上工业企业新增利润中，装备制造业占40.7%，比5月份提高11.3个百分点；高技术制造业占19.3%，提高0.6个百分点；而采矿业占22.1%，比5月份下降13.4个百分点，已连续两个月下降。装备制造业对工业利润增长的贡献率已超过采矿业。

中国工业企业利润增速走势图： tmsnrt.rs/2eP89bv

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

1-6月 22 6月 19.1

1-5月 22.7 5月 16.7

1-4月 24.4 4月 14.0

1-3月 28.3 3月 23.8

2017年1-2月 31.5 1-2月 31.5

2016年1-12月 8.5 12月 2.3

1-11月 9.4 11月 14.5

1-10月 8.6 10月 9.8

1-9月 8.4 9月 7.7

1-8月 8.4 8月 19.5

1-7月 6.9 7月 11.0

1-6月 6.2 6月 5.1

1-5月 6.4 5月 3.7

1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6

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