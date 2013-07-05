铁矿石价格仍有下行空间--中钢协

路透北京7月5日 - 中国钢铁工业协会周五表示，6月份国内铁矿石价格继续呈回落走势，后期随着钢厂需求的放缓和铁矿石供给的增加，铁矿石价格仍有下行空间。

中钢协网站刊登分析称，受钢铁生产下降、铁矿石供给增加的影响，后期铁矿石市场供大于求的态势将更加明显。

中钢协发布的中国铁矿石价格指数(CIOPI)6月末为424.47点，环比下降6.18%，降幅较上月加大了1.07个百分点。其中进口铁矿石价格指数降幅大于国产铁矿石。

统计显示，6月末中国进口铁矿石港口库存为7,311万吨，环比增加128万吨，连续第三个月上升。

据中钢协旬报统计，6月中上旬会员企业粗钢日产为170.8万吨，推算全国平均日产212.7万吨，比5月份日产量减少3.5万吨，钢铁生产对铁矿石需求有所减弱。(完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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