数据观测：6月新增贷款料略升至10400亿元 M2增速续降

沪综指收小涨终止连五日下跌 量能萎缩持续反弹动力不足
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周二收小涨终止连五日下跌，成交量明显萎缩。盘面显示，中小盘股持续下跌后反弹动力较强，而前日护盘的金融股则有所回落。分析师认为，目前压制市场的因素仍未完全消失，大盘可能还不具备持续反弹动力，不过昨日低点3,050点附近存在较强支撑。
* 公布内容: 6月M2及新增人民币贷款等数据
* 公布时间: 无固定时间，最晚约7月15日
* 调查APP：
M2 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNMSM2%3DECI
新增贷款 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNNYL%3DECI
--调查结果:
指标 6月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
广义货币供应量（M2）同比（%） 11.5 10.6-12.3 11.8 11.8 33
新增人民币贷款（亿元） 10,400 8,000-13,000 9,855 12,791 32
人民币贷款余额同比% 14.0 10.3-14.5 14.4 13.4 17
--数据要点：
路透调查的31家机构预测中值显示，中国6月新增人民币贷款预计为10,400亿元，较上月小幅上升，但低于上年同期近12,800亿的水平。市场机构认为，半年末银行贷款有冲规模迹象，但地方债置换对当月新增信贷影响较为明显。
招商银行研报认为，6月地方政府债发行的规模接近万亿元，用于地方债务置换的规模超过上月，预计信贷投放约1.1万亿元。
中信证券报告称，受银行内部考核因素影响，信贷存冲量现象。预计6月新增信贷或增长至1.2万亿，与去年同期（1.28万亿）接近。不过，企业内生资金需求仍然不足，新增信贷超过50%的贡献来自按揭贷款。
32家机构预测中值显示，6月M2同比增速为11.5%，低于上月的11.8%。市场机构认为，6月底MPA考核对通道业务加强监管是M2增速下降的主因，而基数效应对M2的拖累将在7月得以体现。
招商银行认为，MPA监管对流动性的影响虽然低于一季度，不过监管机构对通道业务加强监管，确实带来同业业务增长的放缓和非银同业存款和股权及其他投资规模同比增速的下降，由此带来M2增速的下滑，预计6月M2增速为11.4%。
华泰证券研报指出，在房地产+基建的驱动下，M1、M2逆剪刀差会持续扩大；预测6月M2同比增长11.5%，M1同比增长24%。
2016年第七期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行7月维持存款基准利率和准备金率不变。中国经济下行压力未消，监管层强力推进国企改革和金融改革，防范债务杠杆风险和金融风险，创新结构性调控方式，货币政策继续保持中性稳健，7月降息降准的宽松预期未明显升温。
中国央行副行长张涛此前称，中国经济增速仍处于合理区间，稳健的货币政策为经济增长和各项改革创造了中性适度的货币金融环境。（完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
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