（修正）中国6月信贷及社融增长强劲 新增存款亦创同期新高

(标题及内文第二段“新增存款创新高”，明确为“创同期新高”)

路透上海7月15日 - 中国6月金融数据整体超出预期，此前诸多微刺激政策渐显成效，当月人民币贷款和社会融资增长强劲，M2增速创10个月来高点，并远超央行设定的目标。

而受半年末理财回表等因素影响，当月新增存款亦创下有数据以来同期新高，未来经济增长获得有力支撑。

业内人士认为，货币政策进一步放宽的必要性有所降低，维持现有力度即有望实现经济保增长目标。若有更多条件，则可在调整经济结构上更多着墨。

中国人民银行周二公布数据显示，6月新增人民币贷款1.08万亿元，高于此前路透9,150亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长14.7%，亦明显高于路透调查中值13.5%，并远高于央行设定的13%增速目标。当月人民币存款增加3.79万亿元，同比多增2.19万亿元。

国泰君安固定收益首席分析师徐寒飞称，货币信贷增速偏快，宽货币、宽信贷政策的刺激效果在增强，结合宏观数据层面的变化，从融资改善到经济改善正在发生。

“货币政策恐将稍息。偏高的货币信贷数据，意味着央行货币政策不会'更宽松'。边际上来看，三季度货币政策可能比二季度有所收紧。”他预计。

央行数据并显示，上半年社会融资规模为10.57万亿元，比去年同期多4,146亿元。其中，人民币贷款占同期社会融资规模的54.3%，同比高4.3个百分点。6月社会融资规模为1.97万亿元，分别比上月和去年同期多5,678亿元和9,370亿元。

央行自2000年公布数据以来，此前6月份存款最大增量出现在2012年，为2.86万亿元。而M2此前高点为去年8月的14.7%。

今日公布的数据，也部分印证了此前债券市场对经济向好的预期。

广发银行高级交易员颜岩表示，银行间债市近日收益率的反弹，跟月初缴准和数据预期较好有关，现在看来，数据好于预期，未来走势依然不乐观。

进入7月，银行间债市情绪趋于谨慎。除一级市场发行不如此前火爆外，二级现券走势偏弱，上半年金融数据公布后，中长债收益率续涨，幅度在5个基点(bp)左右。

另外，6月末外汇储备余额则为3.99万亿美元，路透调查中值为3.98万亿美元。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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