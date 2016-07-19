6月中国非金融对外直接投资同比增44.9% 上半年ODI规模超FDI（更新版）

(新增更多评论)

路透北京7月19日 - 中国商务部周二公布，6月非金融对外直接投资(ODI)同比增长44.9%至153.4亿美元，上半年ODI增58.7%至888.6亿美元，规模已超实际使用外资金额（FDI）。

商务部发言人沈丹阳在发布会上表示，上半年东盟对华投资有所下降，是正常的市场和企业投资现象，现在利用外资的结构调整主要朝高技术、高质量、高水平方向转变，上半年对华投资增长较多的是欧美发达国家和地区。从这个角度看，东盟对中国投资额下降与南海问题没有什么必然的联系。

商务部此前公布，1-6月，中国FDI4,417.6亿元人民币（折694.2亿美元），同比增长5.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。高技术服务业和高技术制造业吸收外资双增长，高技术服务业增幅较大。

沈丹阳还在会上称，希望不仅是服务业利用外资能有较大增长，结构继续优化，也希望吸收更多的制造业到中国来投资，特别是高端的、高新技术方面的制造业。

“商务部和国家发改委等有关部门也在共同研究制定进一步鼓励和吸收外商投资制造业的政策措施，”他称，包括12个构建开放型经济新体制的试点区域，也在探索扩大吸收制造业外资，争取有进一步的鼓励政策和措施出台。

提及贸易保护主义，他认为这是近几年全球贸易增长乏力的一个重要因素。今年上半年，中国出口产品共遭遇来自17个国家（地区）发起的65起贸易救济调查案件，同比上升66.67%，涉案金额85.44亿美元，同比上升156%。其中，反倾销案件46起，反补贴案件13起，保障措施案件6起。

商务部发布的新闻稿还称，今年1-6月，中国境内投资者共对全球155个国家和地区的4,797家境外企业进行了非金融类直接投资。截止6月底，中国对外非金融类直接投资累计9,519亿美元。

今年上半年中国对外投资总体保持快速增长，对外投资行业分化格局进一步优化，对制造业投资增长迅速，上半年对外投资主要流向商务服务业，制造业，批发和零售业，采矿业，分别占上半年投资总额的24.6%，19.8%，16.4%和4.7%。（完）