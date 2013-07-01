中国6月制造业PMI终值为九个月来最低--汇丰

路透北京7月1日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国6月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至48.2，创九个月最低位，连续第二个月位于临界点50下方；低于初值48.3和5月终值49.2。

Markit提供的新闻稿并显示，6月制造业新订单和产出指数终值均降至50下方，其中新订单回落至47.6，亦连续第二个月位于荣枯线之下，且创九个月来低位。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数，各指标及其权重分别是：新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1，其中供货时间指数作反向计算，使其可比性与其它指标一致。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。