中国6月全国房价环比结束八连跌

中国财政支出结构固化弊端愈发明显 需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
* 6月全国房价环比结束八连跌-路透测算
* 同比连续第四个月下降,为1.6%
* 新建商品住宅价格环比下降的城市减半
* 统计局专家:6月房价变动有一定特殊性,将趋於理性
路透北京7月18日电---随着中国"稳增长"政策显效,房市也出现初步的企稳迹象.路透据国家统计局周三公布的数据测算,6月新建住宅价格环比结束八连跌,几近持平.
路透测算显示,6月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.6%,接近上月的同比降幅1.5%;环比则微升0.04%,结束此前连续八个月的下跌.
"近几个月来,在房地产开发商以价换量销售策略影响下,市场成交逐渐活跃.在成交量放大的同时,6月份一些城市房价出现环比上涨."国家统计局城市司高级统计师马晓明表示.
马晓明表示,房地产市场调控取得了明显的成效,6月一些城市房价环比上涨的原因是多方面的,且有一定特殊性.随着房地产调控政策的再次明确,住宅价格变动将会趋於理性.
稍早公布中国指数研究院数据也印证了这点,百城新建住宅均价同比续降,但环比结束九连跌涨0.05%,且重点城市成交量接近2010年来调控高点.
6月70个大中城市新建商品住宅价格同比下降的城市57个,环比下降的城市为21个.上月分别为55个和43个.重点城市看,北京与上海6月新建住宅销售价格指数分别同比下降1%及1.5%.
中国央行在6月和7月两次降息,降低资金成本,亦令市场对房价的预期转向,再配合开发商"以价换量"的销售策略,市场成交渐趋活跃.
统计局稍早公布的数据显示,中国6月房地产销售额同比转跌为升,受高基数影响,新开工依然处於探底过程但环比出现小幅改善.
不过在地产回暖之际,中央也一再强调房地产调控不能放松,把抑制房地产投机投资性需求作为一项长期政策,防止变相放松购房政策,促使房价合理回归,绝不能让房价反弹.
稍早的路透调查结果显示,今年下半年中国房价将小幅上涨,逆转上半年跌势.多数受访者预计下半年全国住宅均价涨幅超过2%,成交将进一步回暖;并认为包括限购在内的调控政策不会放松,而房产税试点城市则有望扩大.
*房价(较上年同期变动,%):
6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
-1.6 -1.5 -1.2 -0.7 0 0.5 1.4 2.2 2.8 3.5 4.1 4.3 4.2
(较上月变动,%):
0.04 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.1
* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)
欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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