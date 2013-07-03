中国6月官方非制造业及汇丰服务业PMI相对稳定（更新版）

(新增更多细节和评论，并重发以调整部分段落)

* 官方非制造业PMI略微下降，至九个月低位

* 受建筑业活动季节性回落影响

* 服务业相对持稳有助于实现经济再平衡

路透北京7月3日 - 相对中国制造业PMI数据显示经济下行的压力有增无减，6月官方非制造业及汇丰服务业PMI表现则相对稳定。分析人士认为这将有助于实现中国经济的再平衡。

中国6月官方非制造业PMI微降至53.9，创九个月来最低位；上月为54.3。汇丰6月服务业PMI则自上月的51.2略微升至51.3，仍在4月创下的20个月低位附近徘徊。

“整体而言，服务业有所放缓但幅度没那么大，肯定比制造业好，从这个角度看，经济是一种再平衡。”法兴银行中国经济师姚炜表示。她认为，在制造业PMI就业指数持续处于萎缩区间的情况下，国内劳动力市场相对较好，可能应归功于服务业的扩张。

“这对宏观上其实是个很好的消息，也给北京更多空间可以容忍经济下滑进行结构性调整。”她说道。

中国物流与采购联合会副会长蔡进分析称，6月非制造业PMI比上月小幅回落的主要原因是受建筑业季节性回调的影响。服务业指数则表现较好，商务活动指数和新订单指数双双回升，表明服务业市场趋于活跃，显现出经济结构调整的良好效果。

官方非制造业PMI数据细项显示，6月新订单指数小幅回升至50.3，其中新出口订单升幅较大，较上月上升1.3个百分点，就业指数持续三个月稳定在51以上，本月回升至51.5的水平，扩大了就业空间。

在非制造业PMI各单项指数中，收费价格和业务活动预期指数环比有所下降，其中，业务活动预期指数降幅最大，环比下降1.1个百分点，至61.8。

不过，侧重于中小企业的汇丰服务业PMI中，新业务指数降至2008年11月以来最低，说明规模较小的服务业企业订单情况可能不太乐观。

以下为中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据:

2013年/6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

非制造业PMI 53.9 54.3 54.5 55.6 54.5 56.2 56.1 55.6 55.5 53.7 56.3 55.6 56.7

注：季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查，受季节因素影响，数据波动较大。鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求，自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数。

分行业来看，新兴服务业表现突出。邮政快递、互联网信息服务业、电信传输服务业、环保治理服务业及公共设施管理业等新兴服务业的商务活动指数保持在58以上的较高水平。房地产行业运行总体平稳，市场需求仍然偏弱，新订单指数连续三个月运行在50以下。

建筑业商务活动指数为59.3，比上月回落2.9个百分点，但继续位于临界点以上；建筑业新订单指数为51.7，比上月回落1.7个百分点。

此前公布的中国官方和汇丰制造业PMI6月均回落至低位，其中汇丰PMI创下九个月低点，显现内外需不振对制造业持续形成拖累，中国经济仍在底部运行。

在一季度GDP增速再度回落至7.7%的低位后，中国经济不但未有明显改善，最近包括5月宏观数据以及6月PMI等先行指标均显示，二季度经济可能更为逊色。而从包括央行未及时出手为货币市场注入流动性等迹象看，中央在政策方面更倾向于调结构，而非刺激增长。

国家主席习近平近期表示，要改进考核方法手段，既看发展又看基础，既看显绩又看潜绩，把民生改善、社会进步、生态效益等指标和实绩作为重要考核内容，再也不能简单以国内生产总值增长率来论英雄了，不少机构认为，这是新领导层更加关心增长质量而非数量的又一迹象。

由于非制造业没有综合指数，通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。中国非制造业PMI指数体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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