中国6月官方非制造业PMI降至53.9

中国房地产下滑带来金融冲击的风险加大 政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透北京7月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三公布，中国6月官方非制造业商务活动指数降至53.9，创九个月来最低位；上月为54.3.
中国非制造业PMI指数体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。
汇丰将于周三9:45公布中国6月服务业PMI。
以下为中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
2013年/6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
非制造业PMI 53.9 54.3 54.5 55.6 54.5 56.2 56.1 55.6 55.5 53.7 56.3 55.6 56.7
注：季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查，受季节因素影响，数据波动较大。鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求，自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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