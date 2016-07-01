中国6月非制造业商务活动指数回升至53.7 扩张步伐加快--国家统计局

路透北京7月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，6月官方非制造业商务活动指数升至53.7，上月为53.1。比上月上升0.6个百分点，连续两个月小幅回落后明显回升，扩张步伐有所加快，企业对市场预期较为乐观。

统计局称，服务业总体稳中有进。商务活动指数为52.2%，与上年同期基本持平，比上月上升0.2个百分点，业务总量增速有所加快。其中，铁路运输、航空运输、装卸搬运及仓储、邮政、电信互联网软件、银行、保险等行业商务活动指数明显高于临界点，表现出较强的扩张态势。

批发业、道路运输业、资本市场服务业、房地产业、居民服务及修理业等行业商务活动指数位于临界点以下，企业业务总量有所减少。建筑业商务活动指数为62.0%，位于较高景气区间，企业生产经营活动有所加快。

建筑业保持较快增长。商务活动指数和新订单指数分别为62.0%和58.8%，比上月上升2.6和6.7个百分点，均为今年以来的新高点。其中，房屋建筑业和土木工程建筑业商务活动指数和新订单指数均位于较高景气区间。表明建筑业市场需求增加，生产经营活动进一步活跃，扩张动力有所增强。

过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

16年/6月 5月 4月 3月 2月 1月 15年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

非制造业PMI 53.7 53.1 53.5 53.8 52.7 53.5 54.4 53.6 53.1 53.4 53.4 53.9 53.8

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)