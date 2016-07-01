中国6月非制造业商务活动指数回升至53.7 扩张步伐加快--国家统计局

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京7月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，6月官方非制造业商务活动指数升至53.7，上月为53.1。比上月上升0.6个百分点，连续两个月小幅回落后明显回升，扩张步伐有所加快，企业对市场预期较为乐观。
统计局称，服务业总体稳中有进。商务活动指数为52.2%，与上年同期基本持平，比上月上升0.2个百分点，业务总量增速有所加快。其中，铁路运输、航空运输、装卸搬运及仓储、邮政、电信互联网软件、银行、保险等行业商务活动指数明显高于临界点，表现出较强的扩张态势。
批发业、道路运输业、资本市场服务业、房地产业、居民服务及修理业等行业商务活动指数位于临界点以下，企业业务总量有所减少。建筑业商务活动指数为62.0%，位于较高景气区间，企业生产经营活动有所加快。
建筑业保持较快增长。商务活动指数和新订单指数分别为62.0%和58.8%，比上月上升2.6和6.7个百分点，均为今年以来的新高点。其中，房屋建筑业和土木工程建筑业商务活动指数和新订单指数均位于较高景气区间。表明建筑业市场需求增加，生产经营活动进一步活跃，扩张动力有所增强。
过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
16年/6月 5月 4月 3月 2月 1月 15年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
非制造业PMI 53.7 53.1 53.5 53.8 52.7 53.5 54.4 53.6 53.1 53.4 53.4 53.9 53.8
非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。