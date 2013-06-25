版本:
中国
中国财经 | 2013年 6月 25日 星期二 10:18 BJT

中国6月大豆进口料达832万吨纪录水平--商务部

路透北京6月25日 - 中国商务部发布的最新统计显示，中国6月进口大豆预报到港832.28万吨，这将创下月度最高水准。

商务部并称，7月进口大豆预报到港将出现回落，为429.96万吨。

此前中国海关公布的数据显示，2013年5月份我国进口大豆510万吨，低于此前预估的565万吨，也略低于上年同期的528万吨，但较4月的398万吨大幅增长28.1%，连续第三个月环比增加。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐