中国6月大豆进口料达832万吨纪录水平--商务部

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透北京6月25日 - 中国商务部发布的最新统计显示，中国6月进口大豆预报到港832.28万吨，这将创下月度最高水准。
商务部并称，7月进口大豆预报到港将出现回落，为429.96万吨。
此前中国海关公布的数据显示，2013年5月份我国进口大豆510万吨，低于此前预估的565万吨，也略低于上年同期的528万吨，但较4月的398万吨大幅增长28.1%，连续第三个月环比增加。(完)
(发稿 丁琦；审校 黄凯)
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路透北京3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行高层周五称，今年中行会将非标资产都纳入监管，对理财业务加强合规严格风险管理。中行仍将理财稳步增长作为工作目标，并将优化大类资产配置。
路透香港3月31日 - 香港联交所资料显示，由中国垂直生产乳业公司--辉山乳业主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰(Champ Harvest Ltd),在本月24日，也就是公司股价暴挫的当日，在场内出售近2.51亿股辉山乳业股份，相当于公司已发行股本约1.86%。