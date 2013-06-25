中国6月大豆进口料达832万吨纪录水平--商务部

路透北京6月25日 - 中国商务部发布的最新统计显示，中国6月进口大豆预报到港832.28万吨，这将创下月度最高水准。

此前中国海关公布的数据显示，2013年5月份我国进口大豆510万吨，低于此前预估的565万吨，也略低于上年同期的528万吨，但较4月的398万吨大幅增长28.1%，连续第三个月环比增加。(完)