6月中国服务贸易逆差与上月相近 货物贸易顺差环降6.2%--外管局

路透上海7月27日 - 中国国家外汇管理局周三公布，6月份服务贸易逆差194亿美元，逆差额较上月基本持平；其中旅行差额占比达到91.75%，运输差额占比亦达到17.53%。

外管局数据并显示，当月货物与服务贸易顺差257亿美元，较上月的289亿美元减少逾一成。

其中，6月货物贸易顺差451亿美元，环比减少6.24%；旅行差额为逆差178亿美元，运输差额为逆差34亿美元。

货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。(完)