6月中国服务贸易逆差与上月相近 货物贸易顺差环降6.2%--外管局

李克强称今年棚改任务艰巨 推动新开工600万套任务早安排早启动
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透上海7月27日 - 中国国家外汇管理局周三公布，6月份服务贸易逆差194亿美元，逆差额较上月基本持平；其中旅行差额占比达到91.75%，运输差额占比亦达到17.53%。
外管局数据并显示，当月货物与服务贸易顺差257亿美元，较上月的289亿美元减少逾一成。
其中，6月货物贸易顺差451亿美元，环比减少6.24%；旅行差额为逆差178亿美元，运输差额为逆差34亿美元。
1-6月，服务贸易累计逆差1,165亿美元，货物贸易累计顺差2,438亿美元。
货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。(完)
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.govc.cn)
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
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路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。