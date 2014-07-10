分析师看中国6月进出口数据

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透北京7月10日 - 中国海关周四公布，中国6月出口同比增长7.2%，进口同比增长5.5%，路透调查预估中值分别为增10.6%和上升5.8%。
海关数据并显示，中国6月贸易差额为顺差316亿美元，路透调查中值为顺差350亿美元。
海关总署发言人郑跃声在数据发布会上表示，中国完成全年7.5%外贸增长目标仍是很艰巨的任务，预计下半年中国外贸增长将显着高于上半年，但仍面临诸多不利条件。
主要数据:
* 6月出口同比增长7.2%（路透预估为增长10.6%）
* 6月进口同比增长5.5%（路透预估为增长5.8%）
* 6月贸易顺差316亿美元(路透调查中值为顺差350亿美元)
* 按美元计价，上半年进出口，出口和进口值同比增1.2%、0.9%和1.5%。
中国月度外贸增速及顺差图表： bit.ly/1w3ib55
以下为分析师评论:
--中金公司固定收益分析团队：
6月份出口增速同比增长7.2%，略低于市场和我们预期的10%的增速，而进口增速为5.5%，略高于我们的预期。
6月份出口环比增长-4.4%，环比低于季节性，同比较5月份略有提高。进口环比增速2.8%，好于过去三年的环比增速，显示贸易融资的影响减退以及内需有一定恢复。6月份贸易顺差316亿仍处于历史同期高位。
二季度贸易顺差为861亿美元，仍明显高于往年二季度的水平（过去两年的二季度分别为684亿和663亿），即使考虑服务项的贸易逆差仍小幅扩大，总体来看，二季度经常项目顺差仍将较一季度明显扩大，有助于净出口对经济贡献回升。我们预计二季度到四季度，随着外需带动出口增速回升，净出口对经济的贡献将逐步上升，在7.5%左右的经济增速中，净出口的贡献占0.2%-0.4%。因此在三驾马车当中，对投资的依赖性可以适度降低。
--中国银行国际金融研究所高级研究员 周景彤：
出口来看，总体上这个数据算是正常的。去年6月份基数是负的，所以剔除基数因素，今年6月份的表现可能还要比5月稍微差一点。进口方面，主要与国内稳增长、支持实体经济建设、投资等这方面的需求增加有关系。
下半年进出口料保持平稳，根据现在国际国内形势，百分之六七的出口增速应该说是正常的情况，符合大家的预期。考虑到上半年的增速情况，全年7.5%的外贸增长目标实现起来还是有一定的困难。
--首创证券研究所所长 王剑辉：
最新外贸数据显示，欧美发达经济体的经济复苏对新兴经济体的拉动作用已经明显减弱，这也和发达国家自己的经济结构调整有关，比如美国就更强调产业回流。所以，未来我们不应该再对出口的拉动作用有过高的期待，还是应该把重点放在内需拉动上。
目前对出口的刺激政策已经出了不少，我们认为目前并不需要进一步出台刺激政策。前一段时间人民币的贬值已经授人口实，如果继续加大对出口的补贴，只会引发贸易摩擦的升级。另一方面，过于依赖出口，也不利于目前中国正在进行的产业升级。
--西南证券宏观分析师 刘峰：
本次公布的贸易数字和PMI、工业企业利润等指标相协调，可以看出外部环境持续改善的积极作用。从美国的消费、新建房屋、失业率数据可以看出，美国经济已经进入稳定的复苏通道。美国目前充当世界经济的发动机，带动周边其他国家和产业稳步增长。
在出口方面，中国也有新亮点。除了传统的劳动密集型产品出口保持高位，机械装备出口也快速增长。这和李克强总理之前的外交努力分不开。此外，之前国家出台的促进贸易和中小企业减负政策，也对贸易增长形成利好。
--中国国际经济交流中心研究员 王军：
6月份的贸易数据应该是比较平淡没有亮点，看起来指望外需成为拉动经济的动力还不太现实，但至少不要拖后腿。内需虽有回升，但结合物价数据整体看，需求还是偏弱，完成全年的外贸目标难度也比较大。
从下半年看，还需要政策支持，因为本身经济回升的基础不牢，且上半年的刺激政策
都比较温和，目前经济对政策的依赖度还比较大，因此下半年的支持政策不能“撤火”，否则会比较危险。
相关背景：
--国务院5月中旬出台稳定外贸增长的政策细则，明确提出将进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。
--中国国务院总理李克强周一表示，中国二季度经济较一季度有所改善，虽然目前仍面临下行压力，但能够实现2014年GDP目标；中国不会使用大规模刺激的方法，会更加注重定向调控；未来会进一步微调政策，扶持小企业。
--中国央行日前称，要继续深化金融体制改革，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。（完）
(发稿 路透中文部；审校 曾祥进)
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