中国6月出口同比下降3.1% 进口减少0.7%

中国央行官员称应加快建立宏观审慎管理制度框架 保持货币供给定力
路透北京4月5日 - 中国央行金融稳定局局长陆磊近日称，当前中国金融风险隐患正在积累，而建立金融监管宏观审慎管理框架是防控系统性风险的“治本”之道，应进一步完善“货币政策+宏观审慎政策”双支柱调控框架，统筹用好各类政策工具；保持货币供给定力，将货币政策委员会转变为真正的决策机构，管好流动性闸门。
路透北京7月10日 - 中国海关周三公布，6月出口同比下降3.1%，为2012年1月来首次下滑；当月进口降0.7%。路透调查预估分别为增长4%和8%。
6月贸易顺差为271.3亿美元，路透调查预估中值为顺差270亿美元。
中国上半年出口同比增长10.4%，进口增长6.7%，贸易顺差为1,079.5亿美元。
6月贸易数据详情如下:
指标 6月实际值 6月预估中值 预估区间 上月 上年同期
出口(%) -3.1 4.0 0.0~14.4 1 11.3
进口(%) -0.7 8.0 0.1~13.5 -0.3 6.3
贸易顺差(亿美元）271.3 270 106~444 204.3 317.3
浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn）（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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