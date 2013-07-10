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中国财经 | 2013年 7月 10日 星期三 10:12 BJT

中国6月出口同比下降3.1% 进口减少0.7%

路透北京7月10日 - 中国海关周三公布，6月出口同比下降3.1%，为2012年1月来首次下滑；当月进口降0.7%。路透调查预估分别为增长4%和8%。

6月贸易顺差为271.3亿美元，路透调查预估中值为顺差270亿美元。

中国上半年出口同比增长10.4%，进口增长6.7%，贸易顺差为1,079.5亿美元。

6月贸易数据详情如下:

指标 6月实际值 6月预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) -3.1 4.0 0.0~14.4 1 11.3

进口(%) -0.7 8.0 0.1~13.5 -0.3 6.3

贸易顺差(亿美元）271.3 270 106~444 204.3 317.3

浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn）（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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