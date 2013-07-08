数据观测：中国6月进出口温和增长

* 公布内容: 中国2013年6月进出口贸易数据

* 公布时间: 7月10日（周三）

--数据要点：

中国外管局20号文和海关联手打击虚假贸易，令进出口数字在5月份呈现大幅下挫。但随着国内外经济继续呈现弱复苏，外贸数字有望于6月份呈现个位数正增长，其中进口增速稍快，贸易顺差较上月温和扩大。

接受路透调查的18个机构预测中值显示，6月份中国出口同比增速料自上月的1%回升至4.0%，进口则有望从上个月同比回落0.3%，回升至增长8.0%；而贸易顺差规模料扩大至约270亿美元规模，也高于上月204.3亿美元水平。

“受海关打击虚假贸易的影响，5月份外贸表现偏弱，6月份有望逐渐向正常水平回归。欧洲及新兴经济体增长乏力，对我国出口形成压制。”申银万国在研究报告中写道，该机构预测的6月出口和进口增速分别为5.7%和6.2%。

交通银行金融研究中心报告指出，从相关领先指标看，全球经济仍处于弱复苏态势，但经济大幅恶化的可能性很小。外围市场的周期性回暖仍将助推2013年中国出口贸易平稳增长，但贸易摩擦频发、贸易保护主义明显增强的演变趋势仍会带来较大挑战和压力，预计全年出口增速略高于上年，但大幅回升的可能性不大。

同时，从国内领先指标看，中国经济仍正处于弱复苏之中，进口需求整体改善有限，预计全年进口同比增速将为10%左右。

温和扩大的贸易顺差则料对人民币汇率产生一定支撑。最新路透调查显示，下半年人民币兑美元汇率料步入窄幅波动，而市场对于下半年一系列国内外政策风险的预期判断存在差异，使对明年起的汇率升贬方向的预期存在很大分歧。

--调查结果:

指标 6月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) 4.0 0.0~14.4 1 11.3 21

进口(%) 8.0 0.1~13.5 -0.3 6.3 21

贸易顺差 270 106~444 204.3 317.3 21

(亿美元)

以下为本次路透调查结果:

机构 出口 进口 贸易顺差

同比% 同比% 亿美元

澳新银行 4.8 9.6 267

交通银行 4.0 7.6 270

西班牙对外银 5.0 10.0 106

行

凯投宏观 6.0 9.0 290

国开证券 7.1 4.3 288

建设银行 3.8 12.5 200

中金公司 5.0 9.0 273

光大证券 5.9 11.0 259

高盛 0.0 4.0 257

高频经济公司 14.4 9.0 444

华宝信托 2.9 9.5 230

兴业银行 1.0 3.5 275

ING 6.5 13.5 234

摩根大通 2.4 7.6 247

华侨银行 3.7 9.5 250

北京领先国际 0.5 1.0 311

上海证券 1.2 0.1 220

申银万国 5.7 6.2 328

法兴银行 4.0 8.0 271

渣打银行 3.0 5.0 290

瑞银 3.5 1.5 357

（完）

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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