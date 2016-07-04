数据观测：6月中国出口延续跌势进口降幅扩大 贸易顺差小幅回落

7月4日 - * 公布内容：中国6月进出口数据

* 公布时间：7月13日（周三）

* 调查APP：

出口 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNEXP%3DECI

进口 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIMP%3DECI

顺差 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNTRD%3DECI

--调查结果:

指标 6月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) -4.1 -10.0~3.0 -4.1 2.8 33

进口(%) -5.0 -14.5~2.4 -0.4 -6.1 33

贸易顺差(亿美元) 466.4 300.3~619.6 499.8 465.4 33

--数据要点：

路透综合33家机构预测中值结果显示，中国6月出口将延续上月负增长的走势，降幅与上月持平。因当月全球经济不确定性增强，外需不振，且去年6月出口基数较高，也决定了出口改善的余地有限。

而中国6月进口同比跌幅或将扩大，因全球大宗商品价格从年初以来的整体回升转向结构分化，部分大宗商品价格上涨乏力。调查结果并显示，6月贸易顺差为466.4亿美元，较上月小幅回落。

“外需大环境不景气导致二季度末我国企业出口依然面临较大压力，...从周边形势来看，当前出口也不容过分乐观。”交通银行金融研究中心的报告指出。

该报告称，6月英国脱欧公投对英国、欧盟经济及全球金融市场造成不同程度冲击，中国外需环境难言改善；而周边同类型国家或地区的数据亦可参考：同为东亚主要出口型经济体的韩国5月出口增速为-6%，且为连续17个月负增长；台湾5月出口增速为-9.6%，连续16个月负增长。同时，前期外贸出口先导指数回落预示近期出口还将承受一定压力。

该报告并认为，与去年同期相比，大宗商品价格仍明显偏低，是导致中国进口继续负增长的主要原因。其次，今年以来中国大宗商品进口数量增速出现反复波动，或表明中国相关原材料库存已趋于阶段性饱和。今年以来，多数大宗商品价格先升后降，显示进口的后劲不足。

瑞银最新的研究报告也表示，尽管发达经济体的商业信心有所改善，但是中国6月官方PMI显示出口订单数有所回落，意味着全球经济的不确定性将继续为中国出口施压，尤其是英国脱欧公投后欧元和英镑走软，可能进一步影响欧洲的需求。

为了改善进出口形势，今年二季度，国务院常务会议部署了促进进出口回稳向好的五项政策措施，推进外贸转型升级，但相关政策落地生效仍需时日。

“从国内因素看，中国更为积极的财政政策和外贸政策将对进出口增长起到促进作用，但政策效果显现仍需一段过程。”交行报告指出。

为促进外贸进出口回稳向好，中国国务院4月出台系列政策，包括鼓励金融机构对有订单、有效益的外贸企业贷款扩大出口信保保单融资，增加短期出口信保规模，提高部分机电产品出口退税率；并实行积极的进口政策，重点支持先进设备和技术进口。

中国5月出口延续跌势且跌幅超预期，进口则在低基数和内需改善之下表现强劲，跌幅缩窄至19个月最小。不过考虑到全球经济整体仍疲弱，中国进出口尽管会有边际回暖，但实现全年目标还是面临较大压力。

另外，受英国脱欧对国际市场的冲击，6月人民币对美元贬值0.89%，但市场并未出现恐慌式购汇和资本外流。综合24家机构调查中值显示，中国6月外汇储备料续小幅下降200亿美元至3.17万亿美元。（完）