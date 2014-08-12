6月中国信托资产规模首现月度负增长--行业协会

路透北京8月12日 - 中国信托业协会最新发布的数据显示，截止今年6月末，信托业管理的信托资产总规模为12.48万亿元人民币，再创历史新高。较一季度环比增长6.40%，但较上月下降了0.24万亿元，首次出现月度负增长。

中国信托业协会发布的报告表示，随着今年二季度开始暴露的房地产行业风险，资金信托投向房地产领域更为谨慎。房地产是资金信托的第五大配置领域，规模1.26万亿元，占比10.72%。

从信托财产的运用领域来看，工商企业是资金信托的第一大配置领域，规模为3.22万亿元，占比达27.36%。基础产业是资金信托的第二大配置领域，规模2.72万亿元，占比23.10%。

“资金信托投向工商企业和基础产业占比的回落和下降，主要是受经济下行、实体经济加快结构调整、部分行业风险加大，基础产业过度投资风险显现的影响，信托公司顺应市场变化审慎应对的结果。”报告称。

金融机构是资金信托的第三大配置领域，规模1.64万亿元，占比13.93%，相比去年末提升了1.93个百分点。证券投资是资金信托的第四大配置领域，规模1.50万亿元，占比12.75%，相比去年末提升了2.2个百分点。

“信托投向金融机构和证券投资占比的提升，主要缘于信托业强化金融协同、扩大金融机构投资以及资本市场投资价值的显现，也反映出金融市场变化引导的作用。”报告称。

报告显示，就季度环比增速而言，中国信托业资产规模自2013年度开始呈现放缓势头。2014年前两个季度信托资产环比增速延续放缓：一季度为7.52%，较去年四季度下降0.14个百分点；二季度为6.40%，较一季度回落1.12个百分点。

今年二季度末，信托业实现利润总额289.69亿元、人均利润146.96万元，利润总额同比增长12.39%，但与去年同期同比35.69%增长率相比，同期增幅大幅回落23.3个百分点；人均利润同比首次呈现负增长。

数据显示，就已清算信托项目为受益人实现的年化综合实际收益率而言，今年2季度为6.87%，与去年2季度的7.80%相比，同比回落0.93个百分点；与今年1季度的6.44%相比，环比提高了0.43个百分点，信托产品收益率波动总体平稳。（完）

(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)

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