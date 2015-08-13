英国艺术家卡普尔称中国一艺术作品抄袭其“云门”作品

路透伦敦8月12日 - 英国籍印度裔雕塑艺术家安尼施·卡普尔（Anish Kapoor）周三称，中国新疆克拉玛依由不锈钢制成的“大油泡”塑像，与其在芝加哥的塑像作品“云门”（Cloud Gate）十分相似，他可能会基于版权问题采取法律行动。

卡普尔的“云门”塑像作品又被称为“豆荚”（The Bean），2006年建成，与克拉玛依市“大油泡”塑像非常相像。

“今日有媒体报导称，在中国新疆地区的克拉玛依有一件相同的塑像，”卡普尔在公关人员代表其在伦敦发布的声明中称。

“目前在中国，盗窃他人的创意似乎是被允许的。我觉得我必须高度重视此事，在法庭追究相关的责任人。”

“我希望芝加哥市长加入到我的这项行动中来。中国相关当局必须采取行动，制止此类侵权行为，全面实施版权法。”

卡普尔的“云门”塑像作品位于芝加哥，曾在2011年的影片《源代码》中出现。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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