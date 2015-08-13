英国艺术家卡普尔称中国一艺术作品抄袭其“云门”作品

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月12日 - 英国籍印度裔雕塑艺术家安尼施·卡普尔（Anish Kapoor）周三称，中国新疆克拉玛依由不锈钢制成的“大油泡”塑像，与其在芝加哥的塑像作品“云门”（Cloud Gate）十分相似，他可能会基于版权问题采取法律行动。
卡普尔的“云门”塑像作品又被称为“豆荚”（The Bean），2006年建成，与克拉玛依市“大油泡”塑像非常相像。
“今日有媒体报导称，在中国新疆地区的克拉玛依有一件相同的塑像，”卡普尔在公关人员代表其在伦敦发布的声明中称。
“目前在中国，盗窃他人的创意似乎是被允许的。我觉得我必须高度重视此事，在法庭追究相关的责任人。”
“我希望芝加哥市长加入到我的这项行动中来。中国相关当局必须采取行动，制止此类侵权行为，全面实施版权法。”
卡普尔的“云门”塑像作品位于芝加哥，曾在2011年的影片《源代码》中出现。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”