中国与哈萨克斯坦签署236亿美元产能合作文件

新华社报导称，中国和哈萨克斯坦签署33份产能合作文件，项目总金额达236亿美元。

报导称，上述产能合作文件是在哈萨克斯坦总理马西莫夫访华期间签署的，中国国务院总理李克强与马西莫夫举行了会谈。

报导指出，这些合作文件涉及炼油、汽车等广泛领域的产能合作。

“两国签署一系列重要合作文件，标志着双方合作在短时间内取得了丰硕成果，印证了中哈经济的互补性和巨大潜力，”新华社援引李克强的话称。

“中国有富余和性价比高的产能，中国装备适应正在实行工业化国家的需要，”李克强称。（完）

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