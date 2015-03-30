中国与哈萨克斯坦签署236亿美元产能合作文件

港交所于前海大宗商品交易中心将是行业标杆 惟开业时间未定--CEO
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
新华社报导称，中国和哈萨克斯坦签署33份产能合作文件，项目总金额达236亿美元。
报导称，上述产能合作文件是在哈萨克斯坦总理马西莫夫访华期间签署的，中国国务院总理李克强与马西莫夫举行了会谈。
报导指出，这些合作文件涉及炼油、汽车等广泛领域的产能合作。
“两国签署一系列重要合作文件，标志着双方合作在短时间内取得了丰硕成果，印证了中哈经济的互补性和巨大潜力，”新华社援引李克强的话称。
“中国有富余和性价比高的产能，中国装备适应正在实行工业化国家的需要，”李克强称。（完）
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路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。这是发改委今年第七次调整油价。
路透上海/北京5月11日 - 人民币兑美元即期周四续微收升，中间价暂时脱离七周低点。交易员称，客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，自营机构在当前点位更倾向做成交量，而非建仓美元多头，料短期汇价仍以窄幅横盘为主。