习近平访问哈萨克斯坦期间签订价值超80亿美元协议

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透6月9日 - 新华社周五引述商务部长钟山称，中国国家主席习近平访问哈萨克斯坦期间，与该国签订至少24份协议，价值超过80亿美元。
新华社报导称，访问期间，双方一致表示将推进能源、采矿、化工、机械制造、农业、基础设施等领域合作项目取得进展。据不完全统计，双方企业和金融机构签约项目24个，签约金额80多亿美元。
报导还称，双方同意加快落实“一带一路”建设和“光明之路”新经济政策对接合作规划。(完)
(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。