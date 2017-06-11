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时事要闻 | 2017年 6月 11日 星期日 16:15 BJT

习近平访问哈萨克斯坦期间签订价值超80亿美元协议

路透6月9日 - 新华社周五引述商务部长钟山称，中国国家主席习近平访问哈萨克斯坦期间，与该国签订至少24份协议，价值超过80亿美元。

新华社报导称，访问期间，双方一致表示将推进能源、采矿、化工、机械制造、农业、基础设施等领域合作项目取得进展。据不完全统计，双方企业和金融机构签约项目24个，签约金额80多亿美元。

报导还称，双方同意加快落实“一带一路”建设和“光明之路”新经济政策对接合作规划。(完)

(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)

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