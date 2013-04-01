中国国储棉投放力度意外持稳

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京4月1日 - 中国周一国储棉投放数量持稳，一反市场预期。中国官方将国内多数产量纳入收储后，国内供给紧俏，市场原本预期政府可能加大国储棉投放力度。
一名政府官员先前表示，中国当局将从4月起扩大国储棉投放，这将会打压中国国内及国际棉花价格。
中国政府的收储在周五正式结束，市场人士等待有关未来收储政策的宣布。在收储政策之下，自2011年以来，中国已买进近1,000万吨棉花，相当于全球棉花储备的60%，令全球供应承压。
中国储备棉管理总公司周一公布，将出库销售69,971吨储备棉，单日数量几乎与前次销售持平。
分析师及行业高层人士预期，中国政府今年将投放约300万吨国储棉。
中国棉花协会指出，从1月以来，中国当局已经投放100万吨国储棉，在计划销售的336吨储备棉之中，实际成交率仅为30%。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 石冠兰)
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