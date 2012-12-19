肯德基称将配合中国“速生鸡”调查

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
12月18日北京 - 肯德基周二表示，将积极配合中国政府部门对“速生鸡”的调查。之前中央电视台曝光山东部分养鸡场违规使用抗生素和激素来养殖肉鸡，未经检验就直供上海肯德基等快餐企业。
肯德基官方微博刊登的声明中称其高度重视媒体的报道内容，将积极配合政府部门检查，如有发现供应商的任何违规行为，一定严肃处理。
麦当劳亦通过官方微博称，其鸡肉原料都经第三方独立实验室检测且确认合格，其鸡肉产品遵守严格的食品品质标准，且符合政府相关标准。
新华称，上海食品药品监督所正对流入百胜餐饮集团上海物流中心的肉鸡产品进行抽检。百胜集团是肯德基母公司。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
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