百胜集团称11月中国肯德基销售持平 明年料实现盈利增长

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透12月3日 -百胜集团(YUM.N)周一表示，在中国开业一年以上的肯德基餐厅11月销售强于预期，并预计2014年将再度取得每股盈利的增长。中国是其最大的市场。
公司11月总体在华同店销售增长1%，其中肯德基的销售持平，必胜客销售增长7%。
根据Consensus Metrix提供的数据，九位分析师的平均预期为，肯德基销售下降3.1%，必胜客销售增长8.8%。
百胜集团还预期，扣除特殊项目的2014年每股盈余至少增长20%。公司估计，扣除特殊项目的2013年盈利降幅在单位数高端至双位数低端。
百胜股价在美股盘后交易中下跌0.3%，报77.50美元。(完)
(翻译 张荻； 审校 郑茵)
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