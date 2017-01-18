中国经销商要求起亚就库存争议赔偿3.6亿美元 不排除拒卖

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车(000270.KS)在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
这个经销商组织向起亚汽车中国合资企业发出抗议信函，据路透所见的信件内容，经销商反对起亚所要求的库存数量。
这并非中国汽车经销商针对库存群起反抗车企的头一遭。两年前德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)也对未售出的库存向经销商赔偿8.2亿美元；去年，起亚的姊妹企业现代汽车(005380.KS)因缺乏库存，遭经销商要求赔偿约1.35亿美元。
现代汽车中国经销商的领导人周二对路透表示，此事已经和解，但未透露条款。
现代-起亚汽车一名发言人对上述两事件未予置评，仅表示现代与起亚汽车正在检视相关条款。起亚合资企业伙伴中国东风汽车未立即回应置评要求。另外，目前尚无法与起亚的另一合作伙伴江苏悦达集团取得联络。
起亚经销商组织领导人Chen Keyun周二对路透表示，东风悦达起亚(DYK)尚未对信函做出回应。chen表示，DYK若再不回应，该组织可能考虑停卖，或寻求进一步行动。
该组织在信中要求，依据每家经销商的库存与销售情况设定每月目标，而非根据产量水平。该组织还表示，希望使库存不超过销售量的120%。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王颖)
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