一中国籍骑行者被巴基斯坦塔利班绑架

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透巴基斯坦德拉伊斯梅尔汗5月20日（记者 Saud Mehsud） - 消息人士周二称，巴基斯坦塔利班绑架了一名中国籍骑行者。
路透获得了被绑架男子的姓名和护照信息。该男子周一在巴基斯坦西部城市德拉伊斯梅尔汗附近的Daraban被绑架。
塔利班高级指挥官Abdullah Bahar对路透称，该男子被他们扣押。
“我们绑架了那名中国游客。我们将要求政府释放扣押的塔利班战士。”
Daraban警方称正在搜寻该男子。
巴基斯坦绑架事件在增加，但针对中国人的情况比较罕见。1月，枪手在巴基斯坦西部偏远地区枪杀了一名西班牙环球骑行者的六名保镖；该骑行者的家人称，他成功逃脱，并未受伤。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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