中国“少年卖肾”案五名涉案人被以故意伤害罪起诉

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透北京4月6日电---新华社周五报导称，“少年卖肾”案的5名涉案人被以故意伤害罪起诉。案中受害人、17岁男孩王某将卖肾所得的2.2万元买了iPhone和iPad。
新华社援引湖南郴州检方的消息称，涉案人还包括一名去年4月为这名男孩实施肾脏移植手术的外科医生。在摘除一个肾脏後，这名少年的身体状况越来越差，经医院证实为肾功能不全。
据新华社报导，其中一名被告收到约22万元来安排此次肾移植。他仅给了王某2.2万元，与一名医生、另外三名被告及其他医护人员瓜分了剩余款项。
报导没有提到肾脏接收者和付款人。
这名卖肾少年来自安徽省，他将卖肾的钱用来买了一部iPhone手机和一部iPad平板电脑，当他的母亲询问钱从哪里来时，他承认是卖肾所得。
新华社报导称，中国从2007年起禁止买卖人体器官，警方还在调查该案其他几名涉案人。（完）编译：靳怡雯 发稿：程芳
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