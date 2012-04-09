中国“少年卖肾”案五名涉案人被以故意伤害罪起诉

路透北京4月6日电---新华社周五报导称，“少年卖肾”案的5名涉案人被以故意伤害罪起诉。案中受害人、17岁男孩王某将卖肾所得的2.2万元买了iPhone和iPad。

新华社援引湖南郴州检方的消息称，涉案人还包括一名去年4月为这名男孩实施肾脏移植手术的外科医生。在摘除一个肾脏後，这名少年的身体状况越来越差，经医院证实为肾功能不全。

据新华社报导，其中一名被告收到约22万元来安排此次肾移植。他仅给了王某2.2万元，与一名医生、另外三名被告及其他医护人员瓜分了剩余款项。

报导没有提到肾脏接收者和付款人。

这名卖肾少年来自安徽省，他将卖肾的钱用来买了一部iPhone手机和一部iPad平板电脑，当他的母亲询问钱从哪里来时，他承认是卖肾所得。

新华社报导称，中国从2007年起禁止买卖人体器官，警方还在调查该案其他几名涉案人。（完）编译：靳怡雯 发稿：程芳

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