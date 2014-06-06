KKR领衔的财团将投资于中粮集团旗下中粮肉食

路透香港6月6日 - 私募股权公司KKR & Co LP(KKR.N)、霸菱亚洲(Baring Private Equity Asia)、厚朴基金和博裕资本组成的财团与中粮集团旗下中粮肉食周五发布声明称，该财团将投资于中粮肉食。

交易条款未透露。不过知情人士表示，KKR作为财团的一部分，将向中粮肉食投资约1.5亿美元。

消息人士称，该财团将共向中粮肉食投资约2.7亿美元，持有中粮肉食最多70%的股权。

这项投资将帮助中粮肉食建设并管理大型现代化生猪养殖场及肉食品加工厂。这种大规模养殖场和加工厂是中国解决食品安全问题努力的一部分。

中粮集团董事长宁高宁表示：“中粮集团是综合性的粮油食品供应商，肉食是集团产业链的自然延伸。此次引进战略投资者是中粮集团推进混合所有制的积极探索，也是完善公司治理和资本结构的有益尝试，希望各方股东在技术、管理等方面实现优势互补，充分把握行业发展机遇，把中粮肉食这个平台做大做强。”

中粮肉食是中粮集团旗下集畜禽肉生产、深加工、配送、分销以及肉类产品进出口于一体的全产业链肉食产品企业。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)

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