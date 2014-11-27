南宁发生持刀砍人事件 九人受伤

路透北京11月27日 - 中国官方媒体报导称，周四广西南宁市一超市门口发生持刀砍人事件，九名伤者被送往医院，其中两人伤势较为严重。

新华社报导，一名20多岁的男子在超市门口持刀砍人。

中新社报导，这名男子姓周，因个人纠纷实施伤害，警方已将其抓获。

报导称，警方正对案件情况展开进一步调查。

社交媒体上的图片显示数名受伤者躺在超市外，地上有血迹，一名年轻男子被警察带走。路透无法确认图片的真实性。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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