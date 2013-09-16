在韩被扣邮轮“海娜号”获放行

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透首尔/上海9月16日（记者 Jack Kim/Pete Sweeney） - 韩国济州岛一名官员对路透表示，因商务纠纷被扣的中国邮轮“海娜号”将于周一被放行并离开。
中国官方媒体报道称，“海娜号”周五被扣留后，已有1,119名滞留在船上的游客从济州岛搭乘飞机回到中国，费用由邮轮运营商负担。游客获得了经济补偿。
济州岛一名官员称，“海娜号”所有者--海航旅业支付了30亿韩元（276万美元）保证金，“海娜号”将于当地时间下午三点(北京时间下午两点)离开济州岛。此前韩国一家法院接受了中国债权人提出的扣船请求。
海航旅业和海南航空(600221.SS)同为海航集团子公司。海航旅业发言人拒绝对该船被放行的报道予以置评。
债权人为注册在香港的沙钢船务，该公司之前与沙钢股份(002075.SZ)有关，目前独立运营。
伦敦一个仲裁庭判定海航集团旗下大新华轮船公司向沙钢船务支付5,800万美元，沙钢船务随后开始了讨债之路。
路透致电沙钢船务寻求有关“海娜号”被放行的置评，电话无人接听。沙钢船务周六发布声明解释冲突的原因，表示愿意积极配合中国政府有关部门妥善处置游客滞留问题，但是会继续向海航集团追债。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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