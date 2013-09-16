在韩被扣邮轮“海娜号”获放行

路透首尔/上海9月16日（记者 Jack Kim/Pete Sweeney） - 韩国济州岛一名官员对路透表示，因商务纠纷被扣的中国邮轮“海娜号”将于周一被放行并离开。

中国官方媒体报道称，“海娜号”周五被扣留后，已有1,119名滞留在船上的游客从济州岛搭乘飞机回到中国，费用由邮轮运营商负担。游客获得了经济补偿。

济州岛一名官员称，“海娜号”所有者--海航旅业支付了30亿韩元（276万美元）保证金，“海娜号”将于当地时间下午三点(北京时间下午两点)离开济州岛。此前韩国一家法院接受了中国债权人提出的扣船请求。

海航旅业和海南航空(600221.SS)同为海航集团子公司。海航旅业发言人拒绝对该船被放行的报道予以置评。

债权人为注册在香港的沙钢船务，该公司之前与沙钢股份(002075.SZ)有关，目前独立运营。

伦敦一个仲裁庭判定海航集团旗下大新华轮船公司向沙钢船务支付5,800万美元，沙钢船务随后开始了讨债之路。

路透致电沙钢船务寻求有关“海娜号”被放行的置评，电话无人接听。沙钢船务周六发布声明解释冲突的原因，表示愿意积极配合中国政府有关部门妥善处置游客滞留问题，但是会继续向海航集团追债。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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