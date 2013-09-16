中国海航旅业支付保证金，在韩被扣邮轮海娜号获放行

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Jack Kim/Pete Sweeney
路透首尔/上海9月16日 - 韩国济州岛一名官员对路透表示，因商务纠纷被扣的中国邮轮“海娜号”将于周一被放行并离开。
中国官方媒体报导称，“海娜号”周五被扣留后，滞留在船上的1,119名游客已经从济州岛搭乘飞机回到中国，费用由邮轮运营商负担。游客获得了经济补偿。
济州岛一名官员称，“海娜号”所有者--海航旅业支付了30亿韩元（276万美元）保证金，“海娜号”将于当地时间下午三点(北京时间下午两点)离开济州岛。此前韩国一家法院接受了中国债权人提出的扣船请求。
海航旅业和海南航空 同为海航集团子公司。海航旅业发言人拒绝对该船被放行的报导予以置评。
债权人为注册在香港的沙钢船务，该公司之前与沙钢股份 有关，目前独立运营。
伦敦一个仲裁庭判定海航集团旗下大新华轮船公司向沙钢船务支付5,800万美元，沙钢船务随后开始了讨债之路。
路透致电沙钢船务寻求有关“海娜号”被放行的置评，电话无人接听。沙钢船务周六发布声明解释冲突的原因，表示愿意积极配合中国政府有关部门妥善处置游客滞留问题，但是会继续向海航集团追债。（完）
如欲参考原文报导,请点选 (编译：李富强 发稿：王燕焜)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。