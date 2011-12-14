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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 14日 星期三 14:31 BJT

韩国驻华使馆窗户疑遭气枪击中

韩国外交部一名不愿具名的官员周三称，韩国驻华使馆的窗玻璃周二中午12点半到下午1点半间遭一枚疑似气枪子弹击中，韩方要求加强使馆安全戒备。韩国一名海警遭中国渔民刺死事件後，中韩关系迅速紧张化。韩国外交部称滚珠将使馆玻璃打出裂纹，尚不清楚发射武器类型。路透

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