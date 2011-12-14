韩国驻华使馆窗户疑遭气枪击中

路透北京12月14日电---韩国官员周三称，韩国驻华使馆的窗玻璃周二下午遭一枚疑似气枪子弹击中，韩方要求加强使馆安全戒备。韩国一名海警遭中国渔民刺死事件後，中韩关系迅速紧张化。

韩国外交部称，滚珠将使馆玻璃打出裂纹，尚不清楚发射武器类型。

韩国外交部一名不愿具名的官员在首尔告诉路透，上述事件发生在周二中午12点半到下午1点半之间，有关方面正对此进行调查。

这名官员称："韩国驻华使馆已致函中国当局，要求保障使馆及人员安全，并查清事件原因。"

韩联社从北京发回的报导称，据消息人士透露，上述金属球很可能是由一支气枪发射，不过没人证明听到了枪声。

韩国驻华使馆暂未对此发表评论。尚不清楚韩使馆遭袭是否与中国渔民刺死韩海警风波有关。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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