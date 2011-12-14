韩国驻华使馆窗户疑遭气枪击中

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京12月14日电---韩国官员周三称，韩国驻华使馆的窗玻璃周二下午遭一枚疑似气枪子弹击中，韩方要求加强使馆安全戒备。韩国一名海警遭中国渔民刺死事件後，中韩关系迅速紧张化。
韩国外交部称，滚珠将使馆玻璃打出裂纹，尚不清楚发射武器类型。
韩国外交部一名不愿具名的官员在首尔告诉路透，上述事件发生在周二中午12点半到下午1点半之间，有关方面正对此进行调查。
这名官员称："韩国驻华使馆已致函中国当局，要求保障使馆及人员安全，并查清事件原因。"
韩联社从北京发回的报导称，据消息人士透露，上述金属球很可能是由一支气枪发射，不过没人证明听到了枪声。
韩国驻华使馆暂未对此发表评论。尚不清楚韩使馆遭袭是否与中国渔民刺死韩海警风波有关。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。