中韩将讨论未来数月是否启动自由贸易协定谈判--报载

沪深证交所周二两融余额增加17.2亿元至8,903亿元
路透上海2月15日 - 中国股市沪综指周二收涨0.03%。沪深证交所融资融券余额当日增加17.2亿元人民币；两市两融余额为8,903亿元，创下逾三周来高点。
路透北京1月9日电---中国日报周一报导,中国将在韩国总统李明博访华期间提出在未来数月启动贸易协定谈判的可能性,以通过深化经济联系来增强两国间政治互信.
李明博周一抵京,与中国国家主席胡锦涛等领导人举行会谈.中国日报称,中韩双方均希望开始磋商包括日本在内的中日韩三边自由贸易协定,以及中韩间的双边自由贸易协定.
报导引述中国商务部未具名消息人士的话称,中韩的双边贸易协定谈判"将很可能在今年上半年开始".
据中国海关数据,在去年1-11月期间,中韩两国间贸易总额达到2,248亿美元,较2010年同期增加19.5%.
自2008年以来,韩国与中国已围绕自由贸易协议的可能性展开共同研究.
上述消息人士对中国日报称,围绕中日韩三边自由贸易协议的谈判或最早於5月份开始.(完)
--编译 隋芬;审校 李爽
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