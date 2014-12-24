韩国寻求中国协助调查针对核电站运营商的黑客攻击（更新版）

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
（更新中国外交部回应）
路透首尔12月24日（记者 Meeyoung Cho） - 韩国一名检察官周三称，韩国正在寻求中国当局协助调查针对韩国核电站运营商的黑客攻击，此前追踪到攻击所涉及的数个互联网地址位于中国东北部接近朝鲜的一座城市。
这名官员匿名表示，用于攻击韩国网络的互联网地址所在地并不说明攻击源头是中国或朝鲜。
“当我们获得中方的配合后，我们将要求对那些IP地址的所在地进行检查或是搜查，我们当然没有管辖权，”这名官员指出。
“那些位于中国的IP地址可能不是最终（攻击）源头，而是中转站。位于中国的（网络）可能被其他地方的黑客（远程）控制。”
中国外交部发言人华春莹周三在例行记者会中对相关问题回应称：“我尚不了解你提到的情况。中方在有关问题上的原则立场是一贯的。中方坚决反对任何形式的黑客攻击活动。”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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