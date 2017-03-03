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国际财经 | 2017年 3月 3日 星期五 09:40 BJT

中国禁止韩国旅游产品销售后Hotel Shilla等股票暴跌

路透首尔3月3日 - 韩国三星集团旗下酒店和免税零售子公司Hotel Shilla(008770.KS)股价最多跌13%，之前韩国联合通讯社报道，中国下令北京旅游公司停售韩国旅游产品。

报道令人担心，在首尔决定部署美国导弹防御系统之后，中国将对韩国企业予以报复。

截至0029GMT，韩国旅游公司Hanatour (039130.KS)股价下挫7%，而韩国最大化妆品公司爱茉莉太平洋(090430.KS)股价亦暴跌7%。(完)

(编译 王颖；审校　戴素萍)

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