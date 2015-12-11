版本:
中国
中国财经 | 2015年 12月 11日 星期五 15:39 BJT

上交所与韩国将研究两地债券和股票交易的互联互通--KRX

路透上海/首尔12月11日 - 韩国交易所(KRX)周五表示，同意与上海证交所研究两地股票和债券交易的互联互通方案。

“两家交易所同意研究连通两地的股票和债券交易，并作为长期项目，”韩国交易所在声明中称。

中国已经推出沪港通交易，正在研究联通上海和伦敦市场交易的可行性。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐