上交所与韩国将研究两地债券和股票交易的互联互通--KRX

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透上海/首尔12月11日 - 韩国交易所(KRX)周五表示，同意与上海证交所研究两地股票和债券交易的互联互通方案。
“两家交易所同意研究连通两地的股票和债券交易，并作为长期项目，”韩国交易所在声明中称。
中国已经推出沪港通交易，正在研究联通上海和伦敦市场交易的可行性。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。