中国出口竞争力提高 亦将惠及韩国出口--韩国企划财政部长

路透首尔8月12日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周三表示，中国让人民币贬值将近2%的决定，目的之一是为了增强出口竞争力，而这也将惠及韩国出口。

“我认为这对于我国的出口有正面影响，因为我们对中国的出口中很大一部分是中间产品。我们的出口产品中与中国有直接竞争关系的并不多，”崔炅焕在首尔出席会议间隙对记者称。

他还表示，政府正密切关注外汇市场。韩元/美元在当日稍早跌至四年低点，此前人民币兑美元汇率中间价继续大幅下调。(完)

(编译 郑茵 审校 艾茂林)

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