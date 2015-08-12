中国出口竞争力提高 亦将惠及韩国出口--韩国企划财政部长

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透首尔8月12日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周三表示，中国让人民币贬值将近2%的决定，目的之一是为了增强出口竞争力，而这也将惠及韩国出口。
“我认为这对于我国的出口有正面影响，因为我们对中国的出口中很大一部分是中间产品。我们的出口产品中与中国有直接竞争关系的并不多，”崔炅焕在首尔出席会议间隙对记者称。
他还表示，政府正密切关注外汇市场。韩元/美元在当日稍早跌至四年低点，此前人民币兑美元汇率中间价继续大幅下调。(完)
(编译 郑茵 审校 艾茂林)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。