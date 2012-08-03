金正恩称朝鲜重点发展经济改善民生

路透北京8月3日电---新华社周四晚间报导称，朝鲜新领导人金正恩在会见来访的中共中央对外联络部部长王家瑞时表示，朝鲜政府将重点“发展经济、改善民生。”

金正恩的此番表态也是其旨在解决朝鲜经济萧条的最新迹象。在奉行先军政策的体制，朝鲜经济管理薄弱。

这与其父金正日的领导风格形成鲜明对比，金正日重点发展军事，并允许军方在朝鲜统治中发挥关键角色。

金正恩对王家瑞表示：“发展经济、改善民生，让朝鲜人民过上幸福、文明的生活，是朝鲜劳动党的奋斗目标。”

尽管金正恩在会见过程中的讲话未表现出任何新的政策突破，但中国、韩国的分析人士和外交消息人士认为，金正恩或很快推行经济改革一揽子计划。

据新华社报导，金正恩表示：“继承金正日同志遗训，世代传承并不断深化朝中传统友谊，是朝鲜党和政府坚定不移的意志。”

金正恩尚未访问过中国，但他的父亲在晚年则是中国的常客。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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