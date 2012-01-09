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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 9日 星期一 18:10 BJT

中韩核谈代表将在北京商讨朝核问题

韩联社周一报道，在韩国总统李明博访问中国期间，中韩核谈代表将在北京会面商讨朝鲜核问题。报道引述韩国一位官员的说法称，六方会谈韩国首席谈判代表林成南与中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟，将就朝鲜去核化举行会谈。资料图为林成南在一次新闻发布会上。路透

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